دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب”أكل مكافآت” موظفي “إكس”

القسم الفني: هبة بريس

تواجه شركة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية بعد اتهامها من قبل عدد من الموظفين بالفشل في دفع المكافآت التي وعدتهم بها.

وقضت محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو بأحقية موظفي X في البدء بالتقاضي، كما رأت المحكمة أن شركة X “تويتر” سابقًا بدفع مكافأة للموظفين أصبح عقدًا ملزمًا بموجب قانون كاليفورنيا.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية فإنه على الرغم من التأكيدات المتكررة من المديرين التنفيذيين في الفترة التي سبقت صفقة إتمام شراء “ تويتر” من قبل الملياردير إيلون ماسك إلا أنها فشلت في دفع هذه المكافآت بالنسبة للموظفين.

وتم رفع الدعوى أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو من قبل مارك شوبينجر، الذي كان أحد كبار مديري التعويضات في X والذي ترك الشركة في ماي الماضي.

“وقال شوبينجر”، في دعواه أن «تويتر» كانت قد وعدت الموظفين بدفع مكافآت العام الماضي 2022، عند الوصول لنسبة 50%، لكنها لم تُنفذ العقد بعد شراء ماسك للمنصة، وفقا لـ«نيويورك بوست».

كما أوضح في دعواه أن الموظفين السابقين والحاليين، الذين لم يحصلوا على المكافأة، يسعون لجعل الدعوي جماعية للحصول على حقوقهم، وفي المقابل، قال محامو المنصة بأن الشركة قدمت وعدا شفهيا فقط بما لا يجعله عقدا.

وكانت شركة X، المعروفة باسم تويتر، قد تعرضت مؤخرًا لدعاوى قضائية من موظفين سابقين بعد أن قام إيلون ماسك بخفض القوة العاملة في الشركة إلى النصف، كما رفعت إحدى شركات التسويق القانوني تُدعى «X Social Media» دعوى قضائية ضد شركة X لأنها انتهكت علامتها التجارية التي تتضمن الحرف X، بما قد يسبب ارتباكًا لدى المستهلكين.

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