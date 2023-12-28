سحر الصديقي لمنتقديها بسبب استئنافها التصوير:” تعلمو مني الصبر والقوة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية سحر الصديقي لمنتقديها بسبب عودتها إلى العمل بعد أيام قليلة على وفاة والدها، رسالة شديدة اللهجة.

وأعربت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن استغربها من بعض الأشخاص الذين يتدخلون في حياتها و قراراتها “حتى واحد فيكم ماغادي يبغي بابا بحالي، وحتى واحد فيكم ماغادي يحزن عليه قدي”.

وكشفت الفنانة المغربية أن استئنافها تصوير مسلسلها الجديد يعود إلى التزامها بعملها و كذا مسؤوليتها كأم مطلقة ترعى طفلتها الوحيدة،” أنا هازة مسؤولية و ميمكنليش نطيح”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية سحر الصديقي، فجعت قبل أسابيع بوفاة والدها، وذلك جراء معاناته مع مرض السرطان.”

وأعلنت الصديقي خبر رحيل والدها عبر أحدث ستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث دونت “أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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