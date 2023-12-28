نادية العروسي لمنتقديها:”صوتي من أقوى الأصوات المغربية”

نجلاء مزيان: هبة بريس

ردت الفنانة المغربية نادية العروسي على جميع الأشخاص الذين يتهمونها بركوب “الموجة” من أجل تحقيق “البوز”.

وقالت الفنانة الشعبية عبر حسابها بموقع انستقرام:”جمهوري الغالي بالمغرب من طنجة لكويرة عارف نادية العروسي بعيدة كل البعد على مشاكل السوشيال ميديا”.

وأردفت قائلة عبر خاصية القصص القصيرة:”معمرني ركبت على الموجة، مشاكل السوشيال ميديا عمري عمرت بيها راسي لأنها كلها تفاهة كنشوفها”.

وواصلت المتحدثة ذاتها:”أنا الحمد الله نجحت وبنيت الاسم بالفن والإبداع وبالصوت ديالي للي يعتبر من الأصوات القوية فالمغرب وبكل فخر بدون بوز ولا مشاكل ولا ركوب على الموجة”.

وأضافت :” وبلا تلصاق في ناس مشبوهين لأن سمعتي اهم من النجاح على ظهر ناس مشبوهين أو سمعتهم فالتراب شكرا لكل محبيني”.

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