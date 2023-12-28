أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ينتشر العشرات من المشردين خلال كل مساء بعدد من الشوارع بمدينة اكادير، بحثا عن أماكن تأويهم في عز موجة الصقيع التي تجتاح المدينة كباقي أقاليم المغرب.

وضع مأساوي وغير إنساني، تعيشه هذه الفئة والتي لم يستطع المواطنين رغم إحسانهم اليومي من ” أكل ولباس وافرشة” ان يقلل من معاناة هؤلاء المشردين ، خصوصا كبار السن منهم او الأطفال.

وبالرغم من التعليمات الملكية السامية للولاة والعمال، بخصوص الاعتناء بهذه الفئة المقهورة من المجتمع، عبر خلق فضاءات لإيوائهم والتطبيب بتنسيق مع المجالس المنتخبة، ومن خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير ان واقع الحال مؤلم ، مما يستدعي تحرك المسؤولين خصوصا ان المغرب مقبل على استمرار موجة البرد .

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