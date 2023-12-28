أكادير : مشردون يفترشون “الكرطون” في عز موجة الصقيع

2023-12-28 / 14:28
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

ينتشر العشرات من المشردين خلال كل مساء بعدد من الشوارع بمدينة اكادير، بحثا عن أماكن تأويهم في عز موجة الصقيع التي تجتاح المدينة كباقي أقاليم المغرب.

وضع مأساوي وغير إنساني، تعيشه هذه الفئة والتي لم يستطع المواطنين رغم إحسانهم اليومي من ” أكل ولباس وافرشة” ان يقلل من معاناة هؤلاء المشردين ، خصوصا كبار السن منهم او الأطفال.

وبالرغم من التعليمات الملكية السامية للولاة والعمال، بخصوص الاعتناء بهذه الفئة المقهورة من المجتمع، عبر خلق فضاءات لإيوائهم والتطبيب بتنسيق مع المجالس المنتخبة، ومن خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير ان واقع الحال مؤلم ، مما يستدعي تحرك المسؤولين خصوصا ان المغرب مقبل على استمرار موجة البرد .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال 2022

“الهاكا”: اتخاذ 80 قرارا يهم برامج إذاعية وتلفزية خلال…

2023-12-28 / 13:58
Photo of ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل بوجدور

ضمنهم 11 امرأة.. تقديم المساعدة لـ59 مهاجرا سريا بسواحل…

2023-12-28 / 13:32
Photo of اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

اليونان تسلم المغرب أحد “أمراء دا.عش” بسوريا

2023-12-28 / 13:19
Photo of أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

أحداث السنة.. تفاصيل النظام الأساسي الذي أغضب أسرة التعليم

2023-12-28 / 11:59
Photo of بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

2023-12-28 / 09:56
Photo of طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-28 / 09:08
Photo of وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

وجدة .. إيقاف شخصين متورطين بتزوير شواهد ووثائق إدارية

2023-12-27 / 23:56
Photo of طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

طرفاية : محاولة انتحار عنصر من القوات المساعدة

2023-12-27 / 23:26
Photo of وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

وقفة تضامنية بالرباط لدعم غزة وتنديدا باستمرار الحرب

2023-12-27 / 23:01
Photo of هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

هزة أرضية ضواحي واد زم بقوة 3 درجات

2023-12-27 / 22:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق