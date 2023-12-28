بعد مقال هبة بريس..سُلطات سطات تأوي متشردي الشوارع

2023-12-28 / 09:56
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محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد مقال هبة بريس تحت عنوان ” في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات”، أطلقت السلطات بالمدينة حملة لإيواء متشردي الشوارع الذين باتوا يغزونها يفترشون أرضها ويلتحفون السماء في هذا الوقت بالذات الذي يعرف موجة برد قارس.

العملية التي أشرفت عليها السلطات همت بعض المقاطعات الحضرية في انتظار تعميمها على باقي الأحياء السكنية، فيما طالب مواطنون غيورون بأن تستمر هذه الحملة وأن لا تكون حملة ظرفية عابرة، بل يجب تكثيفها ومعالجتها وفق مقاربة تشاركية بهدف انتشال كافة ضحايا التشرد صونا لكرامتهم وانقاذهم من الضياع والموت البطيء بالشوارع وتحت أسقفة وبمحيط المنازل والمرافق العمومية في عز موجة البرد هاته.

هذا وتوصلت هبة بريس بنداء استغاثة من أحد المواطنين وهو بالمناسبة شاب يقضي لياليه الباردة بالمدخل الشمالي للمدينة على مستوى الفضاء البيئي المثاخم للكولف الملكي، وهي رسالة للسلطات المحلية هناك للعمل على احصاء ضحايا هذه الظاهرة والعمل على ايوائهم بخيرية سطات المتواجدة بالمدخل الجنوبي على مستوى طريق كيسر..

ويذكر، أن هبة بريس، سبق لها وأن رصدت صورة قاسية لشخص وهو يقضي لياليه بشارع الحسن الثاني بمدينة سطات بمحاداة وكالة بنكية لمصرف المغرب أمام مرأى ومسمع الجميع، في صورة تدمي القلب لهذا المواطن الفقير وهو يتألم ويتقلب داخل فراشه المهترئ الذي لم تنفع معه أفرشة الكارطون..

ظاهرة التشرد بالشوارع هي ظاهرة مقلقة يتطلب التعامل معها بحزم وليس بحملات ظرفية عابرة، بل يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تأخذ في بعدها الاستراتيجي تحقيق مبدأ العيش الكريم والحق في الحياة كحق من حقوق الانسان الذي يكفلها الدستور خاصة في الفصل 20.

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