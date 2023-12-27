تطوان : مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس تضامنا مع غزة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تشهد مدينة تطوان في هذه الأثناء وقفة إحتجاجية حاشدة تضامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي شارف أن ينهي شهره الثالث.

ورددت حشود المتظاهرين شعارات معادية لإسرائيل وعدوانها الذي يستهدف المدنيين بصفة خاصة ودمر البنايات والأحياء بكاملها ناهيك عن التكلفة البشرية الباهظة التي حصدت لحدود الساعة أرواح الآلاف من الأبرياء وأزيد من 50 ألف جريح ومصاب.

وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية المتكررة في إطار لفت الأنظار إلى المجازر التي يشهدها قطاع غزة الصامد منذ أن أعلنت الحرب عليه مباشرة بعد عملية طوفان الأقصى الذي قامت به الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

من جانبها إستنفرت أجهزة الأمن والقوات المساعدة ورجال السلطة المحلية عناصرها لتأمين الوقفة وضمان عدم خروجها عن المألوف ، حيث شوهدت سيارات نقل التدخل السريع تطوق جنبات المظاهرة تحسبا لأي إنفلات أمني.

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