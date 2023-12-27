20 شهيدا في قصف إسرائيلي على المدنيين أمام مستشفى

2023-12-27 / 21:24
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هبة بريس _ وكالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الشرس لوسط قطاع غزة من البر والبحر والجو، اليوم الأربعاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين من بينهم 20 في هجوم واحد.

وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود بأن المقاتلات الإسرائيلية الحربية أطلقت عددا من الصواريخ على “أحد المنازل المجاورة لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في خان يونس”.

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‫8 تعليقات

  7. اللهم هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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