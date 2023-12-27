استقبل نظيره النيجيري ..اجتماع التنسيق بشأن مبادرة ولوج دول الساحل للأطلسي تستنفر الجزائر ووزير خارجيتها يناور

2023-12-27 / 19:49
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

يبدو أن المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس بشأن تسهيل ولوج دول الساحل الى المحيط الأطلسي ، قد قضت مضجع الجزائر ونظامها العسكري الذي سارع إلى المناورة مرة أخرى قصد التشويش على البلدان التي عبرت عن الانخراط بجدية في هذه المبادرة خلال الاجتماعي التنسيقي الأخير الذي احتضنته مدينة مراكش .

وبمجرد صدور البيان الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، استنفر النظام الجزائري أبواقه الإعلامية التي سخرت نشراتها الإخبارية ومقالاتها للتشويش على هذه المبادرة كما لم تتوانى في مهاجمة الدول المعنية بهذا التوجه الجديد الذي يخدم منطقة الساحل والصحراء والقارة الافريقية برمتها .

في السياق ذاته، سارع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الى دعوة نظيره النيجيري بكاري ياوو سنغاري بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، في مناورة مكشوفة الأهداف تروم استنساخ التجربة المغربية ومحاكاة هذه المبادرة التي انخرطت فيها دولة النيجر والتشاد ومالي وبوركينافو .

ويحاول النظام الجزائري تشتيت تركيز الرأي العام الجزائري الذي انتقد بشدة هفوات دبلوماسية العسكر التي افتعلت الأزمات مع معظم دول الجوار آخرها الأزمة الكبيرة مع مالي حيث استدعت الأخيرة سفير بلادها في الجزائر وحذرت نظام العسكر من التدخل في شؤونها الداخلية .

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