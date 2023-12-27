هيئة مراجعة مدونة الأسرة تنهي جلسات الاستماع

2023-12-27 / 17:54
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هبة بريس

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، أن الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن ” الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء “.

وقال الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.

وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها ” لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.

وأضاف الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.

من جهة أخرى، أكد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.

وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في ” هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.

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‫8 تعليقات

  6. الآباء يعانون من ناحية الحضانة، و يجب تجنب إقتراح حزب تجار الدين بعدم إسقاط الحضانة حتى بعد زواج الطليقة لأن ذلك سيجعل العديد منهن يطلقن أزواجهن فقط للزواج من الصاحب ديال المراهقة أو زميل في العمل…و يجعل الزوج البريئ يخسر أبناءه فقط لأن الزوجة حنت لصديقها القديم أو أحبت رجلا آخر و هي متزوجة. يجب تطبيق الشرع من هذه الناحية أو على الأقل إقرار حضانة مشتركة للأبناء.

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  7. لاتعليق في هدا الامر الكل واضح وان أمير المؤمنين نصره الله وأيده وضع لمساته في هدا الموضوع بقوله لانحلل حراما ولانحرم حلالا يجب ادا الدقة في العمل والنظر إلى الجميع

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  8. يجب أن تكون مدونة أسرة مرجعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا سيكون الكل محاسب أمام الله يوم لا ينفع الندم وكيف لا وقد سمعنا في الاقتراحات السابقة أن يلغى التعدد بصفة نهائية أليس هذا من تحريم الحلال ؟

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