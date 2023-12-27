أستاذ مغربي ضمن المتوجين في مسابقة “إيسيسكو” الشبابية

فاز الأستاذ محمد زواين، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة (المديرية الإقليمية لتارودانت)، في مسابقة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية.

وحل زواين في المرتبة الثالثة في هذه المسابقة التي تم الإعلان عن نتائجها أمس الثلاثاء بالرباط، عن تطبيق “بستان العربية”، فيما حلت منصة “العربية العالمية المفتوحة” من تركيا في المركز الأول، وتطبيق “مكتبة شروق” من الكويت في المركز الثاني.

وتم اختيار الفائزين الثلاثة من طرف لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في مجالات حوسبة اللغات والبرمجيات وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وسلم المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، الجوائز للفائزين في هذه المسابقة على هامش المؤتمر الدولي “نافذة دبلوماسية على اللغة العربية” الذي نظمته المنظمة احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

يشار إلى أن مسابقة (إيسيسكو) الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية، نظمت في إطار عام الإيسيسكو للشباب، وأشرف عليها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها.

وتهدف هذه المسابقة إلى التشجيع على الإبداع الرقمي والابتكار باللغة العربية، ودعم المواهب الشبابية وتمكينهما من إبراز قدراتها الإبداعية في مجال إنتاج وتصميم برامج إلكترونية وتطبيقات تعليمية ومنصات ومحتويات متطورة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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