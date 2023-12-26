فرنسا تعرب عن “قلق عميق” من تكثيف وإطالة أمد حرب غزة

هبة بريس _ وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن “قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده” في إطار الحرب ضد حركة حماس في القطاع.

وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس “إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار”، مستنكرة “القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة”.

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