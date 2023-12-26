تقديم البرلماني السيمو أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط

2023-12-26 / 19:26
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هبة بريس _ الرباط

علم ان البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو مثل أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في قضية ترتبط بشبهة “فساد مالي”.

و جرى تقديم المسؤول الترابي والبرلماني الحالي رفقة 12 شخصا آخرا أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

وقالت مصادر الجريدة أنه من المتوقع أن تحيل النيابة العامة السيمو ومن معه على أنظار قاضي التحقيق لمزيد من استجلاء الحقيقة في هذا الملف

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‫3 تعليقات

  2. كما ان هده الحريدة لم تتطرق سابقا ولم تتجراء على دكر القاء القبض على رءيس الوداد ورءىيس جهة الشرق وكانكم في دار غفلون اما عندما يتعلق الامر باخرين فانتم السباقون
    ياكما والكين الدغميرة حتا انتوما

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