تقديم البرلماني السيمو أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط

هبة بريس _ الرباط

علم ان البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو مثل أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في قضية ترتبط بشبهة “فساد مالي”.

و جرى تقديم المسؤول الترابي والبرلماني الحالي رفقة 12 شخصا آخرا أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

وقالت مصادر الجريدة أنه من المتوقع أن تحيل النيابة العامة السيمو ومن معه على أنظار قاضي التحقيق لمزيد من استجلاء الحقيقة في هذا الملف

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