البحرية الملكية تطارد زورقا وتحجز أطنان من الحشيش بساحل الحسيمة

2023-12-26 / 19:17
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هبة بريس - مكتب طنجة

أحبطت البحرية الملكية المغربية خلال الأيام الأخيرة عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش على متن زورق بساحل الحسيمة .
وقالت مصادر ، إن المطاردة مكنت من حجز كمية كبيرة قدرت في ثلاثة أطنان من الحشيش تخلى عنها مهربون كانوا على متن زورق قبل أن يلوذوا بالفرار الى وجهة مجهولة.

وقد تم نقل الكمية المحجوزة من الحشيش إلى ميناء الناظور ، في وقت فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد الأطراف المتورطة في عملية التهريب هاته .

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