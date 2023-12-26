حركة النقل الجوي.. توقعات باختتام السنة بـ27 مليون مسافر

2023-12-26 / 16:07
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هبة بريس

شهدت حركة النقل الجوي، خلال سنة 2023، انتعاشا ملحوظا بفضل المبادرات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وجعل المغرب وجهة سياحية أكثر جاذبية.

وحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد تم استقبال 24 مليون و737 ألفا و734 مسافرا بالمطارات المغربية، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، أي بمعدل نمو قدره 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، و 34 في المئة مقارنة بسنة 2022.

هذا وتشير التوقعات الختامية لسنة 2023 إلى تسجيل حركة النقل الجوي لـ 27 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بسنة 2022 و 8 في المئة مقارنة بسنة 2019، ورقم معاملات بقيمة 4,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بسنة 2022.

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‫2 تعليقات

  1. ولكن يجب تغيير المسؤول عن تسجيل الأمتعة وبقاعة الاركاب بورزازات لانه لا بحترم المسافرين لانه قليل الادب

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