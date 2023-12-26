شهرزاد عكرود :” قلبي فيه حزن ماشي عادي ولكن كنحاول نضحك”

2023-12-26 / 11:40
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، شعورها بالحزن الشديد دون الإفصاح عن السبب وراءه.

ونشرت الاعلامية المغربية تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:”بغيت نقولكم واحد الحاجة، قلبي فيه واحد الحزن ماشي عادي ولكن كنحاول نضحك، وعلمتني الحياة بأن أحياناً كيغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه..”.

وواصلت عكرود عبر خاصية القصص القصيرة:“في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا..حاولوا تلقاو الفرحة واخا في الأشياء البسيطة لأن الحزن غي ولف الله يصاوب لكم”.

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