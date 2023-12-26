طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد خلال الصباح والليل فوق كل المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والهضاب العليا، مع تكون صقيع محليا.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، مصحوبة بكتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والجنوبية. وعدا ذلك ستخيم الأجواء المستقرة والصحوة نسبيا على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06- و درجتين (02) بمرتفعات الأطلس، والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بالقرب من السواحل، وكذا بمنطقة سوس، والشمال-الغربي للبلاد، وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 03 و09 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp