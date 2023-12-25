تارودانت : العثور على جثة ” جزار” مذ..بوح والدرك يفتح تحقيق

2023-12-25 / 20:01
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ع اللطيف بركة: هبة بريس

باشر المركز القضائي للدرك التابع لسرية تارودانت بتنسيق مع مصالح المركز الترابي للدرك بمنطقة سبت الكردان، فتح تحقيق ، بتعليمات من النيابة العامة ، بخصوص ملابسات وظروف مقتل شخص في عقده الخامس، وجدت جثته فجر اليوم الاثنين 25 دجنبر ،قرب مقر سكناه بدوار القصيبة جماعة المهادي بسبت الكردان ضواحي تارودانت.

وقالت مصادر الجريدة، ان الضحية وجد مذبوحا من الوريد إلى الوريد ، ومضرجا في دماءه بعد ان عثر عليه بعض جيرانه صباح اليوم .

مصادر متطابقة، قالت ان الضحية كان يمتهن قيد حياته ” الجزارة” ، وكان يوم الجريمة، بأحد اسواق الماشية ضواحي منطقة سكناه، وبعد عودته يرجح ان قطاع طرق تعقبوه وقت رجوعه.

ولازالت التحريات والتحقيقات مستمرة، للوقوف على ملابسات الجريمة، والتي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات ، في انتظار تقرير الطب الشرعي، بعد ايداع الجثة مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.

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