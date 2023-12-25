نسرين طافش: “هذا سبب فشل زواج الفنانين”

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش أن فشل زيجات الفنانين يعود إلى انشغالهم الكبير في عمليات التصوير، مُشيرةً إلى أنهم كأي شخص في المجتمع يتعرضون لبعض المطبات في علاقاتهم.

نسرين، التي حلَّت ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، قالت: بعض زيجات الوسط الفني لا يكتمل، بسبب صعوبة احتمال ساعات العمل المختلفة لكل طرف، وممكن يحدث فتور بسبب البعد، والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام”.

وأضافت نسرين أن الزواج قرار شخصي على العقل والقلب أن يتفقا عليه، كما أوضحت أنه مثلما الجمال شيء مهم فإن العقل له ذات الأهمية.

وحول ما إذا تعيش قصة حب، أوضحت أنها تعيش قصة حب مع أصدقائها وعملها والحياة، لافتة إلى أن “الحب شيء تنوي له فيأتي لك”.

ولفتت نسرين إلى أن المرأة أقوى جهاز لكشف كذب الرجل، مُشيرةً إلى أن الله منحها”حاسة سابعة”، مشددة على أن قوة المرأة لا علاقة لها بضعف الرجل، بل نابعة من نفسها وغير معتمدة على الرجل بالمطلق.

ولم تتفق نسرين مع فكرة أن المرأة الذكية هي التي تتظاهر بالغباء أمام الرجل، مؤكدةً أن الرجل الحقيقي لا يخاف من المرأة الذكية بل يحترمها ويقدرها.

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