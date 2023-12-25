طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-25 / 09:05
7
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون جليد محليا.

ويرتقب تكون كتل من الضباب المحلي بالسهول الأطلسية الشمالية والسواحل الجنوبية والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 04 و 03 درجات بالأطلس والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية، و ما بين 10 و14 درجة بالسواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، و ما بين 04 و09 درجات في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الانخفاض التدريجي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل ومهدية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أطر ومستخدمي “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000 درهما

أطر ومستخدمي “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000…

2023-12-25 / 10:30
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

2023-12-25 / 09:52
Photo of هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع اليوم؟

هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع…

2023-12-25 / 09:15
Photo of الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

2023-12-24 / 23:20
Photo of غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

2023-12-24 / 22:17
Photo of في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

2023-12-24 / 21:58
Photo of الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

2023-12-24 / 20:09
Photo of حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق سريع قبالة السواحل السنغالي

حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق…

2023-12-24 / 19:28
Photo of حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

2023-12-24 / 18:36
Photo of توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

2023-12-24 / 16:21

‫7 تعليقات

  3. قوله تعالى: « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق