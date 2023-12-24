إطلالة مشتركة بين رمضان و كريستيانو تشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-12-24 / 22:52
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القسم الفني: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل صورا من الظهور الأخير لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والفنان المصري محمد رمضان بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي مفاجأة للجميع، ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وهو مرتديًا “جاكت” ارتداه من قبل الفنان محمد رمضان.

وفي هذا الصدد، اتهم عدد من النشطاء المصريين كريستيانو بتقليد النجم المصري،وذلك عند ظهوره رفقة نجله كريستيانو جونيور لمشاهدة نزال “اليوم الحاسم” لأبطال الملاكمة العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وجمع اللقاء بين الملاكم الروسي دميتري بيفول والإنجليزي ليندون آرثر، والذي انتهى بفوز بيفول.

وأطل رونالدو في هذا الحدث مرتديا سترة باللون الزيتي من دار الأزياء الإيطالية، نسقها مع” تي شيرت” أسود وتزين بقلادة من الفضة، و نظارة شمسية.

وبدوره ارتدى محمد رمضان، أثناء إحيائه حفلا غنائيًا في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، نفس السترة الزيتية، ونظارة شمسية من علامة تجارية مختلفة.

ومن أبرز تعليقات النشطاء ” أين الإبداع لماذا تقلد النجم؟”، و”رونالدو يشبه محمد رمضان في هذه الإطلالة” و”من الواضح أن الجاكت مستعمل”.

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