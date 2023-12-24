حاول إنقاذ ابنه..ترامواي يد.هس مواطن مغربي بالبيضاء

2023-12-24 / 19:06
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الدار البيضاء: هبة بريس

في حادثة وصفت بالمؤلمة، دهس ترامواي عصر يومه الأحد مواطن مغربي كان بصدد عبور سكة “ترامواي” رفقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب معطيات أولية، توصلت بها “هبة بريس”، من شهود عاينوا الحادث فإن المعني بالأمر كان يتواجد بمحطة دار لامان بعين السبع، رفقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي فر مسرعا نحو سكة الترامواي قبل أن يحاول والده إنقاذه ويتم دهسه من طرف “ترامواي”.

وحسب المصادر نفسها، فقد تزامن وقوع الحادث مع مرور سيارة الإسعاف من نفس المكان، الأمر الذي عجل بإخراج المعني بالأمر من تحت عربة “ترامواي” و نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالبيضاء.

وفور إخطارها، حلت المصالح الأمنية و السلطة المحلية إلى عين المكان، لمباشرة تحرياتها في الواقعة.

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