مسيرة حاشدة بالرباط للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

هبة بريس _ الرباط

عرفت مدينة الرباط، اليوم الأحد، مسيرة شعبية حاشد، تنديدا بالمجازر المستمرة في حق الفلسطينيين، أمام الصمت والتواطؤ العربي والدولي، ورفضا للتطبيع.

وشارك عشرات الآلاف من المغاربة من مختلف الأعمار، نساء ورجالا وأطفالا، في المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وحشدت لها مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، إسلامية ويسارية.

و انطلقت المسيرة من باب الأحد في اتجاه البرلمان، رفعوا الأعلام ورموز المقاومة الفلسطينية، إلى جانب لافتات، تدين حرب الإبادة والدعم الغربي للكيان الصهيوني وتطالب بإسقاط التطبيع.

وشارك الأطفال المغاربة بقوة في المسيرة، حيث نددوا بدورهم بتقتيل الأطفال في غزة، كما ندد الأطباء المحتجون باستهداف مهنيي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والاستهداف المتعمد والممنهج لسيارات الإسعاف بما تحمل من مصابين وطواقم صحية

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