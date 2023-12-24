قادمة من الإمارات.. ركاب طائرة محتجزة يتقدمون بطلبات لجوء لدى فرنسا

2023-12-24 / 13:53
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هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “لوبوان”، أن 10 من ركاب الطائرة التي احتجزتها السلطات الفرنسية، الخميس، في مطار بشرق البلاد، بشبهة “الاتجار بالبشر”، قدموا طلبات لجوء لدى فرنسا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرب من القضية، أن ستة أطفال غير مصحوبين بذويهم، أبدوا أيضا رغبتهم في تقديم طلب مماثل.

ويبلغ عدد ركاب الطائرة 303 شخص، بينهم “13 قاصرا من دون ذويهم وقاصرون آخرون بصحبة أهاليهم”، بحسب أرقام قدمتها خدمة الإسعاف، لم تؤكد بعد من مصدر رسمي. وتتراوح أعمار القصر بين “رضيع في شهره الحادي والعشرين ومراهق في عامه السابع عشر”.

وحطت الطائرة التي تنقلهم وهي من نوع “إيرباص إيه 340” وتابعة لشركة الطيران الرومانية “ليجند إيرلاينز” بعد ظهر الخميس، في مطار فاتري، قادمة من دبي وفي طريقها إلى عاصمة نيكاراغوا.

وكانت الطائرة تنوي التوقف في المطار لفترة قصيرة لأسباب تقنية لكن السلطات الفرنسية تحتجزها فيه، منذ بعد ظهر الخميس، إثر تلقي “بلاغ مجهول”، مفاده بأنها “تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر”، على ما أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، الجمعة.

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