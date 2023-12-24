An election official empties a ballot box after polls closed during the Tunisian presidential election in Tunis, Tunisia, September 15, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed

تونس.. انطلاق انتخابات المجالس المحلية

2023-12-24 / 12:28
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هبة بريس _ وكالات

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد عن تسعة ملايين ناخب، الأحد، لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية، وفقا لمراسل “الحرة” في تونس.

وتجري عمليات الاقتراع في 2129 دائرة انتخابية محلية، لانتخاب 279 مجلسا محليا.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجالس المحلية 7205 بينهم 1028 مترشحا سيتم تعيينهم بنظام القرعة، إضافة إلى 68 مرشحا من ذوي الإعاقة.

وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد.

ويتم اختيار 279 عضوا من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، وفقا للمراسل.

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