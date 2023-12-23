طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

2023-12-23 / 19:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

استيقظت ساكنة حي بنكيران بمدينة طنحةؤ صباح اليوم السبت على واقعة العثور على شخص في عقده الثالث جثة هامدة داخل مسكنه .

وبحسب المعطيات المتوفرة فالهالك البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من مدينة وزان عثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه بحي بنكيران ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان .

ويرجع أن يكون المعني بالأمر قد توفي إثر أزمة صحية ، حيث تم نقل جثته الى مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .

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