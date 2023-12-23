امرأة تعتدي على الممثل الأمريكي تشارلي شين داخل منزله

2023-12-23 / 17:51
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هبة بريس - وكالات

تعرّض نجم مسلسل “تو أند إيه هاف مَن” الممثل الأمريكي تشارلي شين لاعتداء في منزله في ماليبو من امرأة أوقِفَت في وقت لاحق، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، الجمعة.

وأفاد مكتب الشريف، في بيان، بأن شرطة مقاطعة لوس أنجليس هرعوا إلى فيلا الممثل الفاخرة، بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع “اعتداء واضطرابات”.

وتبيّن أن الممثل هو الضحية، بحسب البيان، الذي أشار إلى “توقيف المشتبه بها، وتُدعى إليكترا شروك، بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبّب بإصابة بالغة”، وكذلك بتهمة “السطو”.

وأوضح البيان أن المرأة هاجمت الممثل “عندما فتح الباب”.

وأورد موقع “تي إم زي” المتخصص في أخبار المشاهير أن إليكترا شروك (47 عاماً) جارة تشارلي شين.

وأضاف أنها “مزقت قميص تشارلي وحاولت خنقه”، وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.

وذكّر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.

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