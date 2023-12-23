ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53
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هبة بريس_ الرباط

استياء عارم يسود بين صفوف معظم زبناء شبكة خدمات الربط بالأنترنيت التابعة لشركة انوي، سواء تعلق الأمر بال “ADSL” أو الموديم” 4 ج، أو5ج “، أو بالمكالمات الهاتفية، إذ يجد العديد من المواطنين أو الموظفين داخل مكاتب المرتبطة بهذه الشبكة، صعوبة بالغة في التصفح نتيجة ضعف الصبيب الذي بات يوصف ب”الصبيب الحلزوني” في اشارة لبطء العمل به ذو الطابع الممل على الرغم من الفاتورات الشهرية التي اثقلت كاهلهم تماشيا وشعار ” دبَّ الحلزون فوق حجارة”.

وقد توصلت الجريدة بتصريحات عدة لمواطنين متضررين، وكلهم أجمعوا على أن خدمات الشبكة تعرف ضعفا في الصبيب في معظم المدن والقرى، كما أن الظاهرة تكاد تعم كل أطراف بعض المناطق حيث ساءت الخدمات بشكل لا يطاق إلى درجة عبر العديد منهم عن امتعاضهم وتذمرهم من ثقل التصفح و تردي التحميل إلى أدنى المستويات.

في سياق متصل يجد المشتركون من زبناء شبكة “انوي”، صعوبة بالغة في ولوج الشبكة العنكبوتية حيث يواجهون معاناة في فتح جل المواقع و تصفحها، و حجب بعض الخدمات مما دفع بالعديد من زبنائها للسخط والتساؤل عن مدى اهتمام الشركة بهم وبمدى احترامها لبنود العقود وجودة الخدمات التي تصرح بها في الإعلانات في خرق سافر لحقوق المستهلك فالكل يشتكي من ضعف صبيب الانترنيت، وعند استفسار المرء عن هذا الخلل، يستقبلك المجيب الصوتي بعبارة المرجو الانتظار قليلا … إلى أجل غير مسمى..

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