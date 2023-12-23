الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي زيت زيتون مغشوشة بالفقيه بنصالح

2023-12-23 / 14:46
0

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، 4 أشخاص متورطين في ترويج زيت زيتون مغشوشة، بالحبس النافذ.

وقضت المحكمة بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شخصين إثنين، لكل واحد منهما، فيما أدانت إثنين آخرين بـالحبس النافذ 10 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، لكل واحد منهما.

هذا وتعود تفاصيل القضية، الى ايقاف عناصر الدرك الملكي باقليم الفقيه بنصالح، لـ4 أشخاص قبل أسابيع، متورطين خلط زيوت المائدة بأوراق زيت الزيتون وإعادة طحنها، ثم بيعها للمواطنين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

2023-12-23 / 15:54
Photo of ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53
Photo of طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-23 / 09:12
Photo of توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل يصل البرلمان

توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل يصل البرلمان

2023-12-22 / 22:41
Photo of تهم ثقيلة يواجها “المشعوذ” الذي أحرق جثة سيدة بإقليم الجديدة

تهم ثقيلة يواجها “المشعوذ” الذي أحرق جثة سيدة بإقليم…

2023-12-22 / 21:49
Photo of بنموسى يؤكد الإرادة المشتركة مع النقابات إلى اتفاق حول النظام الأساسي

بنموسى يؤكد الإرادة المشتركة مع النقابات إلى اتفاق حول…

2023-12-22 / 21:40
Photo of بالعاصمة الرياض.. المغرب يترأس المجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء

بالعاصمة الرياض.. المغرب يترأس المجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء

2023-12-22 / 20:23
Photo of شح المياه بالمغرب ..ناقوس خطر لشبح عطش في الأفق ( تقرير )

شح المياه بالمغرب ..ناقوس خطر لشبح عطش في الأفق…

2023-12-22 / 18:47
Photo of مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة بعد تعديله جذريا

مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة بعد…

2023-12-22 / 18:41
Photo of مدونة الأسرة ..رؤساء أقسام قضاء الأسرة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيعية يدلون بمقترحاتهم

مدونة الأسرة ..رؤساء أقسام قضاء الأسرة والمعهد الملكي للثقافة…

2023-12-22 / 18:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق