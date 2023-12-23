كتائب القسام: إعادة استخدام صاروخين أطلقتهما اسرائيل ولم ينفجرا

هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة منذ أمس الجمعة، ووقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

ووفقا لبيان “كتائب القسام”، استخدم مقاتلوها عبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وقذائف “TBG” المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وأن الاشتباكات بين الجانبين لا تزال مستمرة.

وأكدت “القضاء على 4 جنود إسرائيليين من النقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا”.

كما أعلن مقاتلوا “القسام” “دمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان طنّين أطلقتهما القوات الإسرائيلية باتجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا”.

وأضافت أنه “تم زرع الصاروخين على طريق تقدم الآليات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد وتم تفجيرهما فور وصول القوات الإسرائيلية إلى المكان”.

وأكدت أن مقاتليها “تمكنوا اليوم من تفجير عين نفق مفخخة مستهدفين قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستهدفوا القوات التي وفدت لنجدة القوة المذكورة بقذائف الهاون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأشارت إلى أن مقاتليها يخوضون معارك شرسة من المسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

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