أول تعليق من الهند والخطوط الجوية في حادث توقيف طائرة قادمة من الإمارات

هبة بريس _ وكالات

نفت الخطوط الجوية التي تتبع لها طائرة احتجزتها فرنسا منذ يوم الخميس كانت قادمة من الإمارات وعلى متنها ركاب من الهند تحت مزاعم الاتجار بالبشر مسؤوليتها عن أي انتهاكات محتملة في حين ذكرت الهند أنها تتواصل مع السلطات الفرنسية.

وقالت ناطقة باسم الخطوط الجوية “ليجند إيرلاينز” في تصريحات لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن “الشركة تعتبر أن لا مسؤولية تقع عليها وهي لم ترتكب أيّ تجاوز وتضع نفسها في تصرّف السلطات الفرنسية”.

وكشفت المتحدّثة، ليليانا باكايوكو، أن الشركة تعتزم أن “تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى” بنفسها في حال حصل غير ذلك.

وأفادت السفارة الهندية في فرنسا عبر حسابها في “اكس” بأن طاقم السفارة تمكّن من التواصل مع المعنيين، مضيفة “نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب”.

تحتجز فرنسا منذ الخميس طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة “الاتجار بالبشر” وقج تم توقيف شخصين، كما أعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس الجمعة.

وحطّت هذه الطائرة، وهي من نوع “ايرباص ايه340″، بعد ظهر الخميس في مدرج مطار فاتري الصغير (شمال شرق فرنسا)، متوقّفة فيه لأسباب تقنية. وهي محتجزة مذاك بعد تلقي “بلاغ مجهول” مفاده أنها “تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر”، على ما أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس.

وأضافت النيابة أن التحقيق جار “للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو”.

وأوضحت النيابة أن “جلسات الاستماع والتدقيق في شروط وأهداف نقل الركاب” جارية، مشيرة إلى إيداع راكبين الحبس الاحتياطي.

وأفاد مصدر مطلع على مجريات هذه القضية بأن الطائرة توقّفت في مطار فاتري، على بعد 150 كيلومترا من شرق باريس، لتزويدها بالوقود. ويُرّجح، بحسب المصدر عينه، أن يكون الركاب الهنود، وهم في أغلب الظنّ كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة، قد أرادوا التوجّه إلى أميركا الوسطى في محاولة لدخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.

وذكرت دائرة مارن (شمال شرق) أن هذه الرحلة التابعة لشركة “ليجند إيرلاينز” الرومانية “ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها (الخميس) بعد الظهر” وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي على متنها.

وأكدت الدائرة التي أنشأت خلية أزمة لوكالة فرانس برس أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر الجمعة على أرض المطار.

ويخوّل القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجّه إلى البلد المقصود لمدّة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وقد تمدّد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثمّ ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحدّ أقصى.

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