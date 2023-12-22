بلجيكا.. شجرة “الكريسماس” تنهي حياة امرأة

هبة بريس - وكالات

توفيت امرأة في بلجيكا بعد سقوط شجرة يبلغ طولها 20 مترا عليها في سوق لأشجار الكريسماس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا” أن شجرة صنوبر ضخمة في سوق لأعياد الميلاد في مدينة أوديناردي، على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب العاصمة بروكسل، لم تتمكن من الصمود في وجه هبوب رياح قوية مساء الخميس.

وسقطت الشجرة على 3 أشخاص، توفي أحدهم بعد وقت قصير في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة فيما يتعلق بشجرة عيد الميلاد الضخمة المزينة بشكل احتفالي أم لا

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