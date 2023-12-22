كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان غزة

2023-12-22 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت كندا أنها ستطرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل على أراضيها.

وحسب التلفزيون الكندي، قال وزير الهجرة مارك ميلر، أمس الخميس، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).

وأضاف: “حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا”.

وأوضح الوزير أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.

ولكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها “حماس”.

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