طنجة ..النيران تلتهم مقطورة شاحنة لنقل البضائع

هبة بريس _ طنجة

شب حريق مساء اليوم الخميس ، في مقطورة شاحنة لنقل البضائع كانت مركونة بحي سكني قرب نفق مسنانة بطنجة.

وأتت السنة النيران على مقطورة الشاحنة بأكملها, وهو الحادث الذي استنفر عناصر الاطفاء التابعة للوقاية المدنية والتي سارعت إلى عين المكان وقامت باخماد الحريق .

وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر أسباب اندلاع الحريق بمقطورة الشاحنة حيث تم فتح بحث في الحادث للكشف عن ملابساته .

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