“آبل” تسارع لتعديل ساعاتها الذكية تفاديا لمنع تسويقها

2023-12-21 / 17:16
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هبة بريس - وكالات

تسارع آبل لتعديل ساعاتها الذكية، من أجل إنقاذ قطاع الساعة الذكية البالغة قيمته نحو 17 مليار دولار.

ويسابق المهندسون في الشركة، الزمن، لإجراء تغييرات على الخوارزميات التي تقيس مستوى الأكسجين في الدم لدى المستخدم، وهي ميزة تشير الشركة المصنعة للأجهزة الطبية Masimo إلى أنها تنتهك براءات اختراعها.

ويعدل المهندسون كيفية تحديد التقنية لتشبع الأكسجين وتقديم البيانات للعملاء، وهو جهد هندسي عالي المخاطر على عكس أي جهد نفذته آبل سابقًا.

وتعرضت منتجات الشركة المصنعة لهواتف آيفون للمنع في بعض البلدان سابقًا بسبب النزاعات القانونية، مع أن هذا المنع الجديد يستهدف أحد القطاعات الكبرى المدرة للأموال للشركة في موطنها الأصلي.

ويدخل المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية حيز التنفيذ في 25 ديسمبر، إذا لم يستخدم البيت الأبيض حق النقض في اللحظة الأخيرة.

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