نجاح الأغنية الأمازيغية “صباح الخير” يسلط الضوء على معاناة صاحبها

2023-12-21 / 17:23
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نجلاء مزيان - هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقاطع فيديوهات لمجموعة من النشطاء و هم يرقصون على نغمات الأغنية الأمازيغية “صباح الخير” لصاحبها الفنان المغربي الحسين الباز.

ورغم إصدارها منذ أزيد من سنتين، إلا أنها استطاعت تحقيق مشاهدات عالية فضلا عن تصدرها الترند بموقع تيك توك وتحقيقها شهرة واسعة.

وجدير بالذكر أن نجاح أغنية “صباح الخير” ساهم في تسليط الضوء على معاناة الفنان المغربي صاحب الحنجرة الذهبية سواء المادية أو مع المرض الذي لم يتم تشخيصه لحدود الساعة.

ويشار إلى أن الحسين الباز ولد سنة 1957 بقرية جنان آيت الباز في جماعة إرحالن المعروفة بـ «متوگة» بنواحي إمينتانوت، وتأثر منذ صغره بحلقات الروايس في الأعراس والإحتفالات مثل الرايس عمر واهروش وبريك المتوگي والرايس عبد الله بن دريس المزوضي والرايس محمد أوتولوكولت بالإضافة إلى الفنان محمد البنسير.

وبدأ مساره الفني في السبعينات من خلال مجموعة الرايس محمد اوتولوكولت وسرعان ما انتقل بين إمينتانوت ومراكش من خلال ساحة جامع الفناء، ثم غادر إلى مدينة الدارالبيضاء لتسجيل أول شريط بعنوان قصيدة «أنزور أنيلي العقل» في شهر مارس 1979 بمساعدة من الرايس الحاج أعراب أتيكي.

للحسين الباز عدد كبير من الأعمال الموسيقية وله أزيد من 70 شريط موسيقي منذ 1979، ومن أنجح أغانيه:أنزور أنيلي العقل، وانا يران الزين اسوق انوگار إيمينتانوت،تاسا نو أتاسا ياگوگ أوكان أغراس،أسيدي المال أسيدي ريال،أيمي اينو أتاسا مادريغ الحوب.

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