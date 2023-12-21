الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

2023-12-21 / 12:12
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هبة بريس - الرباط

ينظم المئات من رجال ونساء التعليم، يومه الخميس، مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.

ويشارك في المسيرة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي حملوا شعارات مطالبة بسحب القانون المذكور وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم

وعاينت هبة بريس، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، انزالا أمنيا كبيرا أمام البرلمان ووزارة التربية الوطنية وساحة باب الأحد، وكذا بعدد من شوارع العاصمة.

هذا ويشار الى أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة، قررت خوض إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع إقامة مسيرة وطنية مركزية في العاصمة الرباط يوم الخميس.

وعبر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن استنكارهم مما اعتبروه “سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة المطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.

وأكد التنسيق رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.

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