عامل الحاجب ينهي معاناة سكان دور الصفيح بدوار الكرم بجماعة لقصير

2023-12-21 / 12:08
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انطلقت منذ شهور عملية تسليم رخص وتصاميم البناء لأكثر من 1000 أسرة بدوار الكرم التابع لجماعة لقصير بإقليم الحاجب حسب ماعاينته هبة بريس بعين المكان، منهم من أنهى بناء مسكن لائق لأسرته ورحل إليه على الفور وقام بعملية هدم براكته التي كانت مصدر سكنه و عاش فيها محنة كبيرة طيلة عشرات السنين من المعاناة خصوصا فصل الشتاء .

و في تفاصيل هذا الموضوع، أن زين العابدين الأزهر منذ تعيينه على إقليم الحاجب عينه كانت على معاناة تلك الساكنة التي تقطن دور الصفيح لعشرات السنين بدوار لكرم ، حيث كان يحمل هما كبيرا كل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية بتلك المنطقة كانت عينه لاتنام و يتفقد بنفسه في منتصف الليل مرات عديدة أحوال ساكنة براريك ذات الدوار خوفا على أرواحهم ومعاناتهم جراء الفيضانات والسيول الجارفة .

حيث أفلح زين العابدين الأزهر بفضل مجهوداته الجبارة ، وبشراكة مع ولاية جهة فاس مكناس ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة العمران، وجماعة لقصير، بتوفير وتجهيز حوالي 40 هكتارا لأجل إعادة إيواء ساكنة دوار الكرم التابع ترابيا لجماعة لقصير بدائرة عين تاوجطات نفوذ الاقليم، هذه العملية التي إستحسنت لها ساكنة الدوار المذكور وشكرت من خلالها عامل الإقليم وما قدمه لهم من مساعدات حتى أخرج المشروع للوجود عامل في المستوى المطلوب لساكنة إقليم الحاجب بشهادة الرأي العام.

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