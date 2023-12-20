وزير خارجية إسرائيل: سنغتال مشعل وهنية.. “لن يموتا موتا طبيعيا”

2023-12-20 / 23:07
0
هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، إن إسرائيل ستعمل على القضاء على القياديين في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وهنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أما مشعل فهو رئيس الحركة في الخارج، ويقيمان في قطر.

وقال كوهين للقناة “13” الإسرائيلية: “سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتا طبيعيا”.

ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن تهديدات كوهين حتى اللحظة.

وفي سياق منفصل، أشار كوهين إلى أنه “من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب”.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يجري الحديث عن استبداله بوزير الطاقة يسرائيل كاتس، على أن يتولى هو بالمقابل حقيبة الطاقة.

وقال كوهين: “المسؤول هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يتحدث معي حول هذه القضية، وإذا ما طلب مني رئيس الوزراء ذلك فسأفعل”.

وادعى كوهين أنه لم يطلب من نتنياهو إبقاءه في منصبه الذي عمل فيه منذ تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الشهر الماضي، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تجنبا للفيتو.. تأجيل “جديد” لتصويت مجلس الأمن على قرار غزة

تجنبا للفيتو.. تأجيل “جديد” لتصويت مجلس الأمن على قرار…

2023-12-20 / 21:41

الإعلام الحكومي بغزة: 26 ألف شهيد ومفقود خلال 75…

2023-12-20 / 21:33
Photo of أول قافلة مساعدات “مباشرة” من الأردن إلى غزة

أول قافلة مساعدات “مباشرة” من الأردن إلى غزة

2023-12-20 / 19:54
Photo of كتائب القسام تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3 أيام

كتائب القسام تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3…

2023-12-20 / 19:35
Photo of اتهما بقت–ل امرأة بيضاء.. بوسطن تعتذر لرجلين أسودين بعد 34 عاما

اتهما بقت–ل امرأة بيضاء.. بوسطن تعتذر لرجلين أسودين بعد…

2023-12-20 / 19:07
Photo of “لافروف” في لقاء ثنائي ببوريطة : اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل

“لافروف” في لقاء ثنائي ببوريطة : اتفقنا على عقد…

2023-12-20 / 18:58
Photo of “سانشيز”يدعو إلى التحدث بصوت واحد عن الهجمات” الإسرائيلية على غزة

“سانشيز”يدعو إلى التحدث بصوت واحد عن الهجمات” الإسرائيلية على…

2023-12-20 / 18:27
Photo of العملاق “توشيبا” يودع البورصة اليابانية

العملاق “توشيبا” يودع البورصة اليابانية

2023-12-20 / 18:17
Photo of نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على حما.س

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” على حما.س

2023-12-20 / 17:54
Photo of 6 قتـ.لى وجرحى في حادثة سير مميتة بإقليم الحاجب

6 قتـ.لى وجرحى في حادثة سير مميتة بإقليم الحاجب

2023-12-20 / 15:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق