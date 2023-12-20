وزير ليبي: اتفاق الصخيرات مرجع أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

هبة بريس

أكد المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا، طاهر سالم الباعور، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، يعد مرجعا أساسيا لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وأضاف الباعور في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن توقيع هذا الاتفاق السياسي بالمغرب والذي أرسى التسوية السياسية للأزمة الليبية، يؤكد الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم استقرار ليبيا.

ومضى قائلا “نحن ما زلنا متمسكين بهذا الاتفاق، ونشيد بدور المملكة في دعم استقرار ليبيا للخروج من أزمتها السياسية”.

من جهة أخرى، قال الباعور إنه بحث مع بوريطة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التي وصفها ب”التاريخية” و”العريقة”.

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