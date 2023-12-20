وجدة .. مصرع شابين احتراقا في حادثة سير مروعة

هبة بريس _ وجدة

لقي شابين مصرعهما “احتراقا”، في حادثة سير مروعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري.

وحسب مصدر مطلع ، أن سيارة خفيفة كان على متنها ثلاثة أشخاص بينهم فتاة اصطدمت بشاحنة لجمع النفايات المنزلية كانت تسير في الاتجاه المعاكس وكانت في طريق عودتها من تفريغ حمولة للأزبال بمركز معالجة النفايات المنزلية والمشابهة ضواحي مدينة وجدة.

وأضاف نفس المصدر، أن قوة الاصطدام نجم عنه اشتعال النيران في السيارة، حيث وجد الشابين نفسيهما محاصرين وغير قادرين على مغادرة العربة بسبب الأضرار التي لحقت بالأبواب، فيما تمكنت الفتاة التي كانت تجلس في المقاعد الخلفية من النجاة بنفسها بعد مغادرتها للسيارة.

وتعكف المصالح الأمنية المختصة على التحقيق في الأسباب التي أفضت إلى إشتعال النيران بالشكل الذي أتى على السيارة كاملة.

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