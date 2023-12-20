رسمي ..المبادلات الفلاحية بين المغرب وإسبانيا تنتعش

2023-12-20 / 20:26
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هبة بريس _ الرباط

قالت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات (FEPEX إن المبادلات الفلاحية بين المغرب وإسبانيا ارتفعت إلى مستويات أعلى بكثير من المبادلات بين هذا البلد الإيبيري وعدد من الدول الأوروبية واللاتينية.

وجاء في أن المغرب هو المورد الرئيسي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت قيمة الصادرات المغربية 664 مليون أورو (339.476 طنا).

وبالرقم اعلاه تكون الصادرات قد ارتفعت مقارنة مع ما سجلته في غشت الماضي فقط، إذ كشف المصدر نفسه في إحصائياته الأخيرة أنها في حدود 603,3 مليون أورو، متفوقة على فرنسا التي بلغت صادراتها إلى إسبانيا ما قيمته 308 مليون أورو.

.ولفتت الفيدرالية إلى أن حجم الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الفرنسية انخفض بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى شتنبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليبلغ 629.632 طنا، كما تشير إلى ذلك أرقام الجمارك والضرائب غير المباشرة

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