“اتباع المرأة دين زوجها احترام له”..وائل جسار يعلن اعتناق زوجته الدين الإسلامي

القسم الفني: هبة بريس

تصدر تصريح وائل جسار حول اعتناق زوجته الدين الإسلامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا أن “اتباع المرأة دين زوجها احترام له”.

وكشف المطرب اللبناني وائل جسار خلال تصريحه الأخير عن الديانة التي تعتنقها زوجته، مؤكدًا أنه طلب منها اعتناق الدين الإسلامي،و أنه يحترم كل الأديان السماوية مشيرًا إلى أن جميعها هدفها واحد، قائلا:” أنا أجل وأحترم الديانة المسيحية وما عندي تفرقة”.

وأضاف وائل جسار:” ولكن احترام للمرأة إنها تتبع زوجها، يعني هل فيه رجل يتبع زوجته؟ ولا المرأة تتبع زوجها، لذلك أنا طلبت من زوجتي اعتناق الدين الإسلامي، وهذا الأمر تم أمام عائلتي وعائلتها، وهذا شيء طبيعي بكل العائلات ولكن اتحدينا هذه الظروف”.

وواصل قائلا:”وأهلها مسيحيين وإخواتها، فـ أنا مش من الناس أنك لازم تتحجبي أو تبعدي عنهم، لأ الدين هو المعاملة والأخلاق وإنك تحب ربك بطريقتك أنت”.

وتطرق وائل جسار للحديث عن ديانة أولاده قبل اعتناق زوجته الدين الإسلامي، مؤكدًا أنهم يعتنقون الإسلام، ويحتفلون بأعياد الميلاد المسيحية ولكن بدون الذهاب للكنائس: “الأولاد يفهمون نفسهم فين، ودينهم اللي هيمشوا عليه هو إيه، وأنا من النوع اللي بفهمهم دينهم الاسلامي وطبعا بحترم دين زوجتي المسيحي، وكنا بنحتفل بالكريسماس ولكن مش بيروحوا الكنيسة، ولكن أمهم خلاص أسلمت”.

وأكد وائل جسار أن زوجته كانت مسيحية لكنها تحترم الدين الإسلامي قبل اعتناقها له، مشيرًا إلى أنها تصوم شهر رمضان الكريم معه، قائلا” هي بتعرف بالطقوس الإسلامية وبتحب تصوم برمضان، وبتحترملي ديني وهذا اللي أنا بيهمني، وما عندي أي مشكلة حياتها وبعطيها حريتها ولكن بحدود واللي تحسه تعمله ولكن ضمن حدود”.

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