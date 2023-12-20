حالتها الصحية في تدهور مستمر.. سيلين ديون تفقد القدرة على التحكم بعضلاتها

2023-12-20 / 12:13
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت شقيقة سيلين ديون لوسائل إعلام عالمية عن تطورات الحالة الصحية للنجمة بعد تعرضها لمرض نادر تسبب فى أزمة كبيرة بأعصابها وعضلاتها.

وقالت شقيقة سيلين ديون إن حالة النجمة تتدهور، حيث فقدت الإحساس والتحكم فى عضلاتها، وهو الأمر الذى يؤكد تطور حالتها للأسوأ نتيجة المرض النادر الذى أصابها ولم يجد الأطباء علاجا له.

وكشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن تفاصيل جديدة للحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون، حيث أكدت أن حالتها فى تدهور مستمر.

وقالت كلوديت ديون، شقيقة سيلين ديون، لصحيفة “ذا ميرور”، إن حالة شقيقتها فى تدهور مستمر، وإن جمهورها لن يتمكن من رؤيتها على المسرح مجددا.

وأضافت كلوديت ديون أن سيلين طلبت من شقيقتهما ليزا أن تنتقل للعيش معها، حيث أصبح ظهرها منحنيا وتشعر بآلام باستمرار.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون بعد تعرضها للإصابة بمرض نادر، وهو متلازمة الشخص المتيبس، والذى يتسبب فى تصلب العضلات والتشنجات.

وقالت التقارير إن سيلين ديون تتدهور حالتها الصحية من آن لآخر، وليس هناك أى تقدم فى الحالة على الرغم من وجود فريق طبى معالج لها على أعلى مستوى، والذى يتوقع صعوبة عودتها إلى الغناء مجددا.

و جدير بالذكر أن متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض.

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