إنتاج الحوامض يرتفع بـ18% بجهة الرباط سلا القنيطرة

هبة بريس

أعلن المدير الجهوي للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المحجوب لحرش، أن إنتاج الحوامض بالجهة سجل خلال سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح لحرش، في كلمة خلال يوم إخباري حول الوضع الراهن لسلسلة الحوامض، نظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي بالقنيطرة، أن سلسلة الحوامض تعد من السلاسل المهمة على صعيد جهة الرباط-سلا–القنيطرة، حيث تحتل الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث المساحة بـ26 ألفا و 400 هكتار، كما تساهم بنسبة 30 في من الإنتاج الوطني.

وأضاف أن هذه السلسلة تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الجهوي، إذ تعد مصدر الدخل الأساسي لفئة كبيرة من الفلاحين، كما توفر ما يقارب 3.5 مليون يوم عمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp