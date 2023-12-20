إنتاج الحوامض يرتفع بـ18% بجهة الرباط سلا القنيطرة

2023-12-20 / 11:19
0
هبة بريس

أعلن المدير الجهوي للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المحجوب لحرش، أن إنتاج الحوامض بالجهة سجل خلال سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح لحرش، في كلمة خلال يوم إخباري حول الوضع الراهن لسلسلة الحوامض، نظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي بالقنيطرة، أن سلسلة الحوامض تعد من السلاسل المهمة على صعيد جهة الرباط-سلا–القنيطرة، حيث تحتل الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث المساحة بـ26 ألفا و 400 هكتار، كما تساهم بنسبة 30 في من الإنتاج الوطني.

وأضاف أن هذه السلسلة تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما على مستوى الاقتصاد الجهوي، إذ تعد مصدر الدخل الأساسي لفئة كبيرة من الفلاحين، كما توفر ما يقارب 3.5 مليون يوم عمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المسؤولون و كبار الموظفين يقبلون بكثافة على التصريح الإجباري بممتلكاتهم

المسؤولون و كبار الموظفين يقبلون بكثافة على التصريح الإجباري…

2023-12-20 / 11:27
Photo of الجواهري .. مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد

الجواهري .. مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد…

2023-12-19 / 23:51
Photo of بنخضرة تكشف مستجدات حول مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

بنخضرة تكشف مستجدات حول مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا

2023-12-19 / 22:24
Photo of صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات بلغت 19 مليار درهم

صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات بلغت 19 مليار…

2023-12-19 / 20:18
Photo of “مالاوي” ترغب في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال الفلاحة

“مالاوي” ترغب في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال…

2023-12-19 / 19:57
Photo of النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ بنك المغرب

النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ بنك المغرب

2023-12-19 / 19:25
Photo of بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3 في المائة

بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 3 في المائة

2023-12-19 / 14:54
Photo of البنك الإفريقي للتنمية يخصص 246 مليون اورو لإنجاز “أوطوروت” جرسيف – الناظور

البنك الإفريقي للتنمية يخصص 246 مليون اورو لإنجاز “أوطوروت”…

2023-12-19 / 13:10
Photo of مراقبة الأسعار.. ضبط 15 ألف مخالفة و عقوبات في حق المتورطين

مراقبة الأسعار.. ضبط 15 ألف مخالفة و عقوبات في…

2023-12-19 / 12:06
Photo of الحكومة تمول صندوق الاستثمارات بأكثر من 15 مليار درهم لتشجيع المقاولات المغربية

الحكومة تمول صندوق الاستثمارات بأكثر من 15 مليار درهم…

2023-12-19 / 11:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق