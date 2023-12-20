المسؤولون و كبار الموظفين يقبلون بكثافة على التصريح الإجباري بممتلكاتهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفاع ملحوظ سجل في معدل التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب، حيث سارع المسؤولون بمختلف مناصب و درجات مسؤولياتهم و كبار الموظفين للتصريح بممتلكاتهم و الذي أضحى إجباريا.

و في هذا الصدد، أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2022 أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات هذا العام.

و تلقت المنصة الخاصة بهذا الغرض ما مجموعه 104 آلاف و214 تصريحا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 من أكتوبر الماضي.

و كان الموظفون و الأعوان العموميين أكثر من صرح بممتلكاتهم بعدد فاق 91 ألفا، بينما وصل عدد منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية لرقم 12 ألفا مصرح.

و بخصوص باقي الفئات، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات تصريح 673 شخصا بالممتلكات بالمحاكم المالية برسم الفترة ذاتها.

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