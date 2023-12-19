تقرير : غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أن اليهود أقلية مضطهدة

هبة بريس _ وكالات

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 67% من الشباب الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتبرون اليهود مجموعة مضطهدة.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Harris Insights and Analytics ومركز دراسات السياسة الأمريكية في جامعة هارفارد (CAPS) والذي شمل نحو 2000 ناخب مسجل في الولايات المتحدة أن 51% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يعتقدون أن الحل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

كما أظهر سؤال بخصوص “حق إسرائيل في الوجود” أن 69% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يعتقدون أن إسرائيل لديها بالفعل هذا الحق في الوجود.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp