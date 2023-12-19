حوادث السير .. 16 قتي_لا و2551 جريحا خلال الأسبوع المنصرم

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2551 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1915 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 دجنبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و75 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و451 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و624 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و224 ألفا و50 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و313 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و451 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 293 مركبة.

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