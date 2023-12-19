أخنوش: رصدنا أزيد من 43 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز سبعة ‏مخططات عمل سنوية لكل جهة من جهات المملكة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية ‏لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر‎.‎

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، والمخصصة لموضوع “برنامج ‏تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات ‏العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم‎.‎

وبلغة الأرقام، ذكر رئيس الحكومة، أن هذه الاعتمادات من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية ‏القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة، فيما بلغ إجمالي ‏الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار ‏درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة، وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت ‏تنزيل هذا البرنامج الملكي‎.‎

‎ ‎وأبرز أخنوش، أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات ‏السنوية يبلغ حصة 74,26 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 ‏مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 ‏مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق‏‎.‎

وأشار إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع ‏الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على ‏الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور ‏الاطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023. وستشهد السنة المالية 2024 رصد ‏اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق‎.‎

‎27.‎ وأكد على أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع ‏المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ‏ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. ‏وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات ‏وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية‎.‎

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp