أكادير: السلطات تداهم أربع مقاهي للشيشة وتحجز 153 نرجيلة

أحمد وزروتي _ هبة بريس

داهمت لجنة مختلطة، مكونة من رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بأكادير وعناصرها بمعية رئيس المنطقةالحضرية المركز ومصلحة المراقبة بالشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لأكادير، داهمت أربع مقاهي بحي الداخلة متخصصة في تقديم النرجيلة ” الشيشة” لزبنائها.

وأفضت هذه المداهمة إلى حجز 153 نرجيلة تم إيداعها بالمحجز البلدي التابع للمجلس الجماعي لأكادير.

هذا وقد تم تحرير مخالفات ومحاضر قضائية في حق أرباب هذه المقاهي.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الرامية إلى محاربة ظاهرة “الشيشة” ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة.

و قد استبشرت الساكنة بهذه العملية في. إطار محاربة المظاهر غير الأخلاقية و اللاتربوية الناتجة عن انتشار مقاهي الشيشا.

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