“برلمان خريبكة” .. ميزانية كبيرة وحصيلة هزيلة 

هبة بريس ـ عبد الله عياش

كلنا كنقراو من حين لآخر خبر ذهاب نواب الأمة إلى إجازاتهم ..ولكن ألي ماكنسولوش عليه واش هذا البرلمانيين نقلوا هموم المواطنين بالشكل المأمول في إطار نقاش برلماني مؤطر بقوة الرقابة المخولة لهم …واش هذا البرلمانيين لعبوا الدور اديالهم المتمثل في الإلتصاق بمشاكل وهموم المواطنين..ماهي نوعية الأسئلةالمطروحة ..اهي فعلا مصيرية تفرضها الحاجة أم تبقى ديماغوجية، الغاية منها الإثارة أكثر من تمثيل الأمة

اليوم ماكاين لاش نتكلموا على “مشاريع القوانين” ..اليوم غانحصروا النقاش أديالنا في خانة واش حنا “الخريبكيين” صوتنا مسموع بالبرلمان …؟ واش مشاكل الإقليم الكثيرة والمتعددة مسموع رنينها بالقبة .. وإلى كانت مسموعة فعلا علاش ماتلقاش ليها الحل ؟

اليوم غانتكلموا على المردودية ..وكجزء أول استحضرنا البرلماني “محمد الزكراني” عن حزب الاستقلال و”حميد العرشي” عن حزب الأحرار و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سعيد سرار …

ياخويا ياخويا ..أجي تشوف المحفظة البرلمانية اديال نواب الأمة الثلاثة شحال ثقيلة بهموم الساكنة ..قضايا الإقليم بشتى انواعها ترعب الوزراء ..اصوات من الأغلبية تقلق بال الوزارات الوصية ..مزعجون لحد اصابة الوزراء بالجنون ..

بخصوص هذه الولاية ..وإلى حدود كتابة هذه السطور تفضل علينا “محمد الزكراني” بطرح 4 أسئلة كتابية و4 شفوية …الاستقلالي المهندس الخبير بمشاكل الإقليم ثار في وجه الوزراء غضبا بما قدره 8 أسئلة خالصة لوجه الله …شكرا على الإختصار !!

اما بخصوص البرلماني “حميد العرشي” عن حزب ” الأحرار ” فجوده وكرمه من الأسئلة المحرجة المصيرية وصل الى7 أسئلة كتابية و7 شفوية بما مجموعه 14 سؤال ..نم قرير العين “سي حميد” فقد توليت ووفيت ..طرحت المشاكل ووجدت البدائل ..شكرا على الإيجاز !!

البرلماني ” سعيد سرار “عن حزب الحركة الشعبية وقف بالبرلمان 18 مرة مناصفة بين ماهو شفوي وكتابي ..رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عالج قضايا الاقليم كاملة ب 18 سؤال ..استعلمت و استوضحت… إبراء للذمة أمام الناخبين ..شكرا على التقليص !!

محير هذا الوضع .. علاش ختاريتي تكون ” برلماني ” ومحفظتك المطلبية خاوية لا تسر الخريبكيين …كيف لك ان تكون لسان ساكنة الاقليم وانت لا تقوى النهوض من مكانك متسائلا وغاضبا ….

في الحقيقة …نتفهم جيدا ما يحدث لخريبكة ….انتظاراتنا متواضعة مقارنة بسقف انشغالاتهم …”كل اناء بما فيه ينضح !!

إن ساكنة إقليم خريبكة تنتظر من البرلمانيين الستة الشيء الكثير للدفع بعجلة التنمية نحو الأمام و العمل على تحقيق كل الوعود التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابية..

ماتنساوناش في تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة لأن الضرورة الملحة لتحقيق صفة التمثيلية للناخب تقتضي فتح مكتب للتواصل مع المواطنين لاستقبالهم ومدارسة سبل حل قضاياهم ومشاكلهم ومعانقة همومهم …مخيب

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ماتنساوناش” في فتح مكتب للتواصل معكم ، يتيح تواصلا مباشرا لملامسة همومنا و السعي وراء الدفاع عليها داخل قبة البرلمان …

الى قريتي عدد الأسئلة المطروحة بالبرلمان .. ماتنساش اخي القارى تتساءل عن مدى ملائمة المبالغ التي يتقاضاها البرلماني مع الدور الذي يقوم به

كم كان المغفور له الحسن الثاني صادقا حين قال في 29 مارس 1965عقب الأحداث الدامية التي عرفتها الدار البيضاء :

“أقول لكم أيها النواب، وأقول لكم أيها المنتخبون، إنكم متشبثون بالحصانة فقط، ومتشبثون بما تتقاضونه كل شهر من الدولة، أطلب منكم أن يكون لكم ضمير مهني كاف لكي تعطوا لتلك الدولة، وذلك الشعب المقابل للشيء الذي تتقاضونه”.

يتبع ….

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